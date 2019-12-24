Тбилиси, , 10:08 — REGNUM Семья грузинского врача Важи Гаприндашвили, который был признан виновным в нарушении границы Южной Осетии, 24 декабря опубликовала заявление ко всем дипломатическим миссиям в Грузии, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Несмотря на многочисленные попытки, 20 декабря Важе Гаприндашвили был вынесен шокирующий и сокрушительный для нашей семьи приговор — врач должен провести год и девять месяцев в тюрьме!», — говорится в обращении.

Родные Гаприндашвили подчеркивают, что приговор якобы шокировал пациентов осужденного врача, грузинский народ и граждан во всем мире, «для которых права человека имеют первостепенное значение».

В заявлении также семья доктора поблагодарила дипмиссии за поддержку и пожелала счастливых новогодних праздников и «того, чего сейчас не хватает врачу Важе — незаконному заключенному, который может встретить этот праздник в холодной камере, вдали от своей семьи».

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили нарушил границу Южной Осетии в ноябре и был задержан. 20 декабря суд Южной Осетии установил, что поступок был совершен преднамеренно и назначил доктору наказание в виде лишения свободны сроком на год и девять месяцев. В Грузии данное решение считают незаконным.

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