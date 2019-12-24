Чебоксары, , 09:57 — REGNUM 31 декабря в Чувашии официально будет рабочим днём. Иначе из-за дополнительного выходного бюджет республики «может потерять до 130 млн рублей». Об этом говорится в сюжете ГТРК «Чувашия».

Вопрос о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря был обсуждён на заседании в доме правительства. Этому предшествовали опросы в образовательных учреждениях и в соцсетях: было предложено сделать 28 декабря рабочим днём для дошкольных учреждений, так на многих предприятиях республики 31 декабря объявлен выходным, и мог встать вопрос о том, с кем оставить детей.

По данным министерства образования, опрос показал, что около 2% родителей готовы привести детей в детсады 28 декабря, «то есть большой потребности в принципе нет».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев пояснил, почему «не решились на этот шаг идти»:

«Если бы мы c 31-го рабочий день перенесли на 28 декабря… Цена вопроса по расходной части бюджета нам обходится почти в 130 млн рублей», — приводятся в сюжете слова Игнатьева.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос переноса выходных отдан на усмотрение глав регионов, и во многих субъектах губернаторы поставили этот вопрос на голосование через свои аккаунты в социальных сетях. Всё больше регионов присоединяются к мнению населения и объявляют 31 декабря выходным, перенося рабочий день на 28 декабря. По последним данным, 26 регионов сделали 31 декабря выходным днём, еще шесть регионов рекомендовали работодателям сделать его выходным.