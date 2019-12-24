Петропавловск-Камчатский, , 10:04 — REGNUM Крупнейшая в регионе новогодняя ярмарка и снежный городок с резиденцией Деда Мороза откроются в столице Камчатки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Фермеры и производители товаров Камчатского края на ярмарке будут встречать покупателей в новогодних костюмах, ассортимент обещает быть очень широким — от традиционных камчатских рыбы и морепродуктов до молочных продуктов, хлебобулочных изделий, яиц, кондитерских и мясных продуктов.

В инвестиционном центре, где будет проходить ярмарка, также откроется снежный городок с настоящей резиденцией Деда Мороза и ёлочным базаром.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске за услуги профессиональных Деда Мороза и Снегурочки придётся заплатить до 3,5 тыс. рублей.