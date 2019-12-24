Воронеж, , 09:54 — REGNUM Более трёх тысяч полицейских и спасателей будет задействовано в обеспечении охраны и безопасности в период новогодних и рождественских праздников в Воронежской области, сообщили в пресс-центре областного правительства по итогам оперативного совещания

Всего при проведении праздничных мероприятий в регионе планируется задействовать более двух тысяч сотрудников органов внутренних дел, около 300 работников частных охранных организаций, 418 представителей народных дружин, а также 67 казаков, предусмотрен резерв сотрудников ОВД и бойцов ОМОНа Росгвардии. Места проведения массовых мероприятий будут обследоваться кинологами с собаками, а для патрулирования мест с массовым пребыванием граждан будут выставлены дополнительные посты полиции.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель, спасатели уже проверили на соответствие требованиям пожарной безопасности 736 объектов с массовым пребыванием людей, 34 места хранения пиротехнических изделий, 41 объект, расположенный в цокольных и подвальных этажах, а также 109 торгово-развлекательных центров. На 81 объекте нашли нарушения. При этом с 31 декабря по 9 января подразделения МЧС будут работать в режиме «Повышенная готовность».