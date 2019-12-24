Париж, , 09:50 — REGNUM Согласно опросу, проведенного институтом CSA, почти 59% жителей Франции не намерены экономить на подарках в этом году, даже если это означает сокращение расходов на остаток праздника, сообщает журнал Capital.

По данным исследования, жители Франции должны потратить на проведение праздника около 549 евро, или на 22 евро меньше, чем в 2018 году. Однако бюджет, который граждане Франции готовы выделить на рождественские подарки, увеличился до 355 евро против 340 в 2018 году.

Кроме того, 36% французов предпочитают совершать рождественские покупки заранее в периоды рекламных предложений, а 29% используют подарочные сертификаты для покупки подарков.

Что касается выбора подарков, то 53% опрошенных заявили, что намерены подарить книги в этом году. Согласно опросу CSA, 55% жителей Франции выбирают «культурные подарки», такие как билеты на представление, посещение исторических памятников или замков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Франции должны потратить более 20 млрд евро на рождественские подарки.

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