Уфа, , 09:57 — REGNUM Травмпункты в Уфе в дни новогодних каникул будут работать в обычном режиме. Об этом 24 декабря сообщил начальник отдела охраны здоровья населения городской администрации Радиф Сабиров на оперативном совещании в мэрии города.

По его словам, 31 декабря все поликлиники города будут работать по субботнему графику до обеда, а в первой половине дня 1 января прием будет вести дежурный терапевт.

Сообщается, что амбулаторно-поликлинические подразделения 30 и 31 декабря 2019 года и с 1 января по 8 января 2020 года будут работать по графику работы праздничного дня (с 08.00 часов до 16.00 часов)

При этом будет осуществляться прием вызовов, в том числе неотложных, до 15.00 часов.

Отмечается, что больницы города будут обеспечены дополнительными койками для стационарного лечения населения. Кроме этого, будет обеспечена своевременная экстренная и плановая медицинская помощь в соответствии с показаниями.

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