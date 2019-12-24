Воронеж, 24 декабря 2019, 09:45 — REGNUM Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выступило в поддержку предпринимателей ярмарки на улице Димитрова в Воронеже, которые требуют возвращения своих торговых точек на прежнее место.
Между тем в мэрии, комментируя письмо из федерального ведомства, напомнили, что с 2012 года в связи с истечением срока действия договора аренды торговля на месте ярмарки велась нелегально. В администрации настаивают, что решение о сносе ярмарки было принято с соблюдением норм законодательства — на основе изучения общественного мнения
Как сообщало ИА REGNUM, торговцы бывшей ярмарки на улице Димитрова проводят регулярные акции протеста с требованием вернуть их торговые места. Последняя такая акция состоялась 23 декабря напротив здания администрации города.
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