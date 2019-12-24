Воронеж, , 09:45 — REGNUM Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выступило в поддержку предпринимателей ярмарки на улице Димитрова в Воронеже, которые требуют возвращения своих торговых точек на прежнее место.

«Необходимо не допускать сокращения или прекращения деятельности торгового бизнеса. Также необходимо принимать действенные меры по развитию малого торгового предпринимательства путем предоставления хозяйствующим субъектам при наличии соответствующих запросов от них новых мест для размещения торговых объектов и осуществления торговой деятельности», — цитирует издание «Моё!» документ.

Между тем в мэрии, комментируя письмо из федерального ведомства, напомнили, что с 2012 года в связи с истечением срока действия договора аренды торговля на месте ярмарки велась нелегально. В администрации настаивают, что решение о сносе ярмарки было принято с соблюдением норм законодательства — на основе изучения общественного мнения

«Профильные службы муниципалитета продолжают работу с предпринимателями. Им, в том числе, и в ходе личных приемов и встреч, предлагается рассмотреть другое место для осуществления торговой деятельности. Однако до настоящего момента они отказываются от подобного предложения», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, торговцы бывшей ярмарки на улице Димитрова проводят регулярные акции протеста с требованием вернуть их торговые места. Последняя такая акция состоялась 23 декабря напротив здания администрации города.

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