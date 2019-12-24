Томск, , 09:43 — REGNUM Самовольное спиливание ёлки или сосны попадает под гражданскую, уголовную и материальную ответственность. Об этом в преддверии Нового года томичам напомнили в полиции.

Как сообщили ИА REGNUM в УМВД по Томской области, вид ответственности зависит от степени ущерба, причинённого лесному хозяйству, размера и породы дерева и прочих факторов.

«Наказание за спиленную ель регулируется статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В данном случае значительным признаётся ущерб, превышающий 5 тысяч рублей.

За незаконную рубку или повреждение лесных насаждений предусмотрена административная ответственность: штраф для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, омичам советуют проверять новогодние ёлки перед покупкой.