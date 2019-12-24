Хабаровск, , 09:50 — REGNUM Цены на таёжные красавицы к Новому году в Хабаровске никак не назвать низкими. Выложить за пушистое и не очень пушистое деревце придётся до шести тысяч рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В столице Хабаровского края под ёлочные базары выделено сразу 120 площадок. Цены — от 2 до 6 тыс. рублей. Всё зависит от высоты и пушистости дерева. Впрочем, как показывает опыт прошлых лет, если покупать ёлку 30 или 31 декабря, то цены будут намного ниже, вплоть до 300 рублей за штуку. Но и риск того, что выбора почти не останется и в ассортименте будут только не очень красивые деревья, тоже велик.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство «ёлок» на хабаровских базарах на самом деле — пихты. Они, по словам продавцов, и пушистее, и более стойкие.