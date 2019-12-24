Киев, , 09:47 — REGNUM Участник гражданской войны в Донбассе Сергей Михасюк приговорён к пяти годам тюремного заключения, сообщили 23 декабря в пресс-службе прокуратуры Киева.

Святошинский суд Киева вынес боевику приговор 23 декабря 2019 года. Мужчина признан виновным по статьям «неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение» и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Осуждённый также должен возместить моральный и материальный ущерб родственников потерпевших в размере 200 тыс. гривен ($8,6 тыс.) каждому.

Напомним, в июне 2018 года на окраине Киева четыре ребёнка залезли поиграть в старый автомобиль «Волга», после чего произошёл взрыв. Оказалось, что ловушку в машине устроил её владелец — «герой АТО» 1977 года рождения. Эксперты нашли на месте происшествия остатки гранаты РГД-5

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