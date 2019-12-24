Тюмень, , 09:31 — REGNUM Тюменцы отдают предпочтение искусственным ёлкам, нежели живым. Таков итог опроса, который проводил портал 72.ru.

До встречи нового года остались считанные дни, и лишь 11% жителей Тюмени приобрели живую ель, 33% довольствуются искусственными, 45% елку ещё не купили.

Стоимость елей, сосен и пихты в определённых мэрией местах торговли практически везде одинаковая.

В основе своей предприниматели везут ели из Курганской области, где низкая оптовая цена на новогодний атрибут — от 90 рублей. На рынке стоимость сосны в Тюмени начинается от 500 рублей, ели — от 1000 рублей, пихты — от 1 500 рублей. Моток веточек 50 рублей, «веер» — 250 рублей.

Отмечается, что у прибывших из Зауралья продавцов самые дешёвые ёлки и сосны. Некоторые из них готовы продать новогодний атрибут за 200 рублей за метр, как в Кургане.

Увеличивают стоимость живой ели шишки. На Михайловском рынке журналисты издания нашли такую ёлку за 5 тыс. рублей.

Стандартная искусственная ель в Тюмени 150−180 см модная жемчужная белая, розовая или фиолетовая предлагается за шесть с лишним тысяч рублей, стандартная зелёная — от 3,5 до 4,5 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Стоимость ёлки в Кургане: оптом дешевле