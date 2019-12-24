Москва, , 09:29 — REGNUM Прямое автобусное сообщение между Ташкентом и Москвой запустила компания «Узавтотранс Сервис». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Первый рейс был запущен 23 декабря. Маршрут будет отправляться с автовокзала Ташкента на московскую автостанцию «Новоясеневская» по понедельникам и четвергам, в обратном направлении — по пятницам и воскресеньям.

Поездки выполняются на автобусе китайского производителя Yutong. Стоимость проезда — 700 тыс. сумов ($75). Время в пути — трое суток.

Напомним, в сентябре 2018 года был запущен первый прямой автобусный рейс из Ташкента в Нижний Новгород. Позднее был запущен маршрут в Казань и другие города России.