Воронеж, , 09:28 — REGNUM Официальные ёлочные базары в Воронеже начали работать с 19 декабря, в этом году по всему городу действует 126 официальных точек продаж — 27 в Железнодорожном районе, 46 — в Коминтерновском, 22 — в Левобережном, 17 — в Ленинском, восемь в Советском, шесть в Центральном. Работать базары будут до 31 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По сравнению в прошлым годом цены не выросли: метр сосны обойдётся покупателю в 400 рублей, ели — от 800 рублей, еловые «лапы» можно купить от 100 рублей. Самые высокие цены на появившиеся в последнее время пихты — от полутора тысяч рублей. Разброс цен на искусственные ели более широкий, от 1,2 тыс. до 20 тыс. рублей.

С открытием официальных базаров в Воронеже открывается и масса неофициальных: торгуют елями с машин или прямо на автобусных остановках, при этом документы, свидетельствующие о безопасности продукции, у торговцев как правило отсутствуют. С 16 декабря в Воронеже представители мэрии совместно с полицейскими проводят рейды по пресечению незаконных ёлочных базаров. Штраф может составить до 15 тыс. рублей.