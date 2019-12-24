Чато, , 09:30 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули поздравил жителей страны с наступающими Новым годом и Рождеством. В своем обращении глава государства особое внимание уделил миру, любви, прогрессу, достижениям и общественному единству. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Герсона Мсигвы.

Выступая перед приходом Католической церкви Девы Марии в округе Чато области Гейта, Магуфули, по словам его пресс-секретаря, заявил, что в преддверии Нового года и Рождества все христиане и последователи других религий должны продолжать молиться о мире, любви и единстве всего человечества.

«Я призываю жителей Чато и всех танзанийцев отпраздновать Рождество мирно и с большой любовью», — заявил Магуфули.

«Пусть новый год станет годом достижений, годом прогресса, годом укрепления единства всех танзанийцев, годом мира, любви и истинного процветания нашей нации», — добавил он.

Пользуясь случаем, он высоко оценил усилия прихода по расширению здания церкви Девы Марии в Чато.

По информации журналистов, президент Магуфули родом из округа Чато, где в настоящее время проживают его родители.