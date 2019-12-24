Уфа, , 09:26 — REGNUM Популярный исполнитель Башкирии и Татарии Элвин Грей и его команда выступят в новогоднюю ночь в Уфе. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, выступление популярного артиста произойдет на главной новогодней площадке города в рамках масштабного новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA».

Отмечается, что площадка на территории торгово-делового комплекса «Гостиный двор» будет открыта до самого утра.

По словам чиновников, в этом году «TERRA ZIMA», который будет проходить в Уфе с 31 декабря 2019 года по 5 января 2020 года может стать самым насыщенным и интересным событием новогодних каникул.

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