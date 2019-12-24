Улан-Удэ, , 09:24 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Бурятии выпустило рекомендации, как правильно выбрать новогоднюю ёлку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, приобрести живую ёлку можно в лесничестве или на городском ёлочном базаре.

«Покупать ёлки «с рук», у так называемых «чёрных лесорубов», незаконно. Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж, при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев», — отметили в управлении.

При этом специалисты посоветовали покупать дерево не ранее двадцатых чисел декабря, поскольку ёлка, купленная заранее осыплется задолго до окончания новогодних праздников. При этом долго не простоит и дерево с тонким стволов или сухими и ломкими ветками.

«Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак», — говорится в рекомендации.

Для проверки также можно растереть хвоинки в ладонях, после чего должен ощущаться хвойный запах. Если его не будет, то скорее всего ёлку срубили давно.

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