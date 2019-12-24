Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM Депутаты свердловского заксобрания приняли в первом чтении законопроект о создании Академического района в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За законопроект думы Екатеринбурга парламентарии проголосовали единогласно. Инициативу представил мэр города Александр Высокинский.

По словам градоначальника, изменения позволят выработать единый подход к развитию Академического, а также избежать дублирования полномочий у администраций Верх-Исетского и Ленинского районов, между которыми сейчас разделена территория будущей административно-территориальной единицы.

Проект закона поддержали единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект поддержали в гордуме Екатеринбурге. Тем не менее, один из депутатов выразил опасения, что район может превратиться в гетто.

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