Омск, , 09:19 — REGNUM В Омской области 31 декабря выходным не будет. Омский губернатор Александр Бурков не последовал примеру глав десятков регионов, объявивших 31 декабря выходным, а 28 декабря (субботу) рабочим днём. При этом Бурков заявил о невозможности влиять на частные компании.

«Этот вопрос законодательно не урегулирован. Единственное, я обращаюсь сегодня ко всем работодателям, чтобы они могли услышать мнение своих работников и пойти им навстречу, дать возможность отдохнуть людям 31-го числа», — цитирует Александра Буркова «Омск-информ».

Бурков подчеркнул, что глава региона не может влиять на частные компании.

«Здесь решение должно быть на федеральном уровне, чтобы охватить все категории граждан», — подчеркнул глава Омской области в программе «Диалог с губернатором».

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор объявил 31 декабря выходным днём.

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