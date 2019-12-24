* ИГ — запрещённая в России организация

Ракка, Сирия, , 09:19 — REGNUM Российские журналисты в сопровождении военных впервые посетили город Ракка в Сирии, который ранее считался столицей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Весной 2013 года город был захвачен боевиками, из него бежали не менее 250 тыс. человек, а в следующем году Ракка была провозглашена столицей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

До войны в Ракке выращивали треть всей сирийской пшеницы, сейчас крупнейший в городе элеватор разрушен, так же как и предприятия по производству сахара и злаков.

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Жить в городе до сих пор опасно, поскольку здесь скрываются боевики, а многие места заминированы. За последний год на минах подорвались 119 мирных жителей, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские военные при содействии российских инженеров открыли понтонный мост через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии.

Переправа позволит сирийским войскам оперативно перебрасывать силы на другой берег Евфрата для борьбы с оставшимися там боевиками незаконных формирований. Ранее существовавший мост был уничтожен террористами.

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