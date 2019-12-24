Горно-Алтайск, , 09:10 — REGNUM Ёлки в столице Горного Алтая можно купить за 500−1000 рублей. По словам жителя Горно-Алтайска Алексея К., цена новогодней красавицы будет зависеть от размера и порода дерева, а также его пушистости.

«Ёлочка в пределах метра начинается от 500 рублей. Елочка 1,5 — 1,8 метра уже от тысячи. На мой взгляд, по сравнению с прошлым годом цены не изменились», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно такие же цены в соседнем Алтайском крае. В Барнауле сосну высотой 80−120 см можно купить на «ёлочном базаре» 500 рублей. В Омске цены начинаются от 400 рублей, хотя можно обойтись и букетом из еловых лап, стоимость которого составляет около 150 рублей.

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