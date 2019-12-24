Ташкент, , 09:06 — REGNUM Содействие Узбекистану в создании документальных фильмов, посвященных успехам стран СНГ, окажет исполнительный комитет содружества. Об этом заявил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев на встрече с генеральным директором «Узбеккино» Фирдавсом Абдухаликовым в Ташкенте, сообщает 24 декабря издание «Новости Узбекистана».

По словам Лебедева, помощь будет оказана консультациями и при решении организационно-логистических вопросов. Глава исполкома выразил готовность содействовать в переговорах с телерадиокомпанией «Мир» для совместной работой над фильмами.

Стороны намерены подписать соглашение в ближайшее время. Планируется, что фильмы покажут сотрудничество Узбекистана со странами СНГ в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году председательство в СНГ переходит от Туркмении Узбекистану. Саммит глав содружества состоится 16 октября 2020 года в Ташкенте.

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