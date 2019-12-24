Додома, , 09:09 — REGNUM Танзанийская комиссия по атомной энергии постановила о закрытии 95 больниц в период с июля 2018 года по июль 2019 года в связи с предоставлением некачественных медицинских услуг. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление генерального директора комиссии.

Выступая на открытии семинара по безопасному использованию радиоактивного излучения в рентгеновских отделениях Танзании, профессор Лазаро Бусагала заявил, что по итогам проверки 664 больниц, проведенной в 2018 году, 105 из них получили постановления о закрытии.

«Среди закрытых больниц 10 выполнили предъявленные требования, чтобы соответствовать имеющимся критериям, а 95 других больниц все еще остаются закрытыми», — заявил он.

Бусагала добавил, что в настоящее время проводится аналогичная проверка за 2019 год, и три больницы уже получили распоряжение о закрытии.

Он подчеркнул, что цель регулярных проверок — обеспечение безопасного применения радиоактивного излучения в рентгеновских кабинетах Танзании в интересах общественного здравоохранения.