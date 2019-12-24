Красноярск, , 08:58 — REGNUM Красноярцы за сутки собрали миллион рублей для просящего милостыню пенсионера.

Фотография пенсионера Закия Р. распространилась в соцсетях в середине декабря. Старик просил милостыню у прохожих возле супермаркета. Оказалось, что помощи он просит от безысходности. Пытаясь спасти дочь от рака, они с супругой набрали кредитов, остались без жилья и денег.

За сутки на счёт Закия Р. красноярцы отправили миллион рублей. Однако, как передаёт 24 декабря ТВК, карту мужчины заблокировали. Он предполагает, что это произошло из-за массы переводов от разных людей.

Также, по словам мужчины, ему начали звонить неизвестные с предложением «помочь» с большими переводами. Они просят пенсионера сообщить номер и трехзначный код. Кроме того, в интернете появились сообщения, где просят денежной помощи для Закия Р., однако номера указаны другие — отличающиеся от того, что предоставил журналистам сам пенсионер.

Читайте также: Владимир Путин исполнит желание тяжелобольного мальчика со Ставрополья