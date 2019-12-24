Горно-Алтайск, , 08:57 — REGNUM Производители травяного чая в Республике Алтай отреагировали на заявление президента Владимира Путина о том, что вместо чая он пьёт напиток из заваренных алтайских трав.

«Нас с утра порадовало видео, где наш Президент поделился тем, что вместо чая пьёт травяные сборы с Алтая», — написали они на своей странице в «Инстаграм».

В связи с этим производители начали скидочную акцию «Президент рекомендует».

Как сообщало ИА REGNUM, заявление главы государства прозвучало 23 декабря на встрече с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства в Адыгее.

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