Калуга, , 09:09 — REGNUM Торговля ёлками в Калуге в предновогодние дни ведётся на 27 ёлочных базарах, сообщает 24 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость 1,5 метровой пушистой ёлки в пределах 1700 рублей. ИА REGNUM ©

Калужане и гости областного центра могут приобрести живую ёлку или сосну высотой от одного метра до трёх или еловые ветки. Стоимость полутораметровой пушистой ёлки в пределах 1700 рублей. Двухметровая лесная красавица стоит порядка 2200 рублей. Сосна от одного метра до 1000 рублей. Цены на ёлочных базарах в центре города и в микрорайонах не особо отличаются. Заметно «кусаются» цены на искусственные ёлки. К примеру, в магазине «Детский мир» предлагают покупателям отдать за полуметровое новогоднее «чудо» 940 рублей и до 34 000 рублей за 2,2 метровую красавицу ель. Впрочем, от настоящей ели её отличить можно с трудом. Елочные базары в Калуге будут работать вплоть до 31 декабря 2019 года.

В 2020 год Калуга войдет с новой 22 — метровой новогодней ёлкой, которую впервые установили на площади Старый торг у здания областной администрации. За лесную красавицу, уже украшенную красочными шарами, отдали 1,8 млн бюджетных рублей. Эта ёлка станет главной калужской лесной красавицей, а на Театральной площади города — любимом месте новогодних гуляний калужан, установили такую же нарядную, её «сестру».

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