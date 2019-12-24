Магадан, Магаданская область, , 08:52 — REGNUM С 15 декабря в Магадане открылся ёлочный базар на площади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

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Ёлки от лесхоза продают в ценовом диапазоне от 1176 рублей до 2150 рублей.

В 2018 году метровая ёлка стоила от 928 рублей, полутораметровая — от 1314 рублей, двухметровая — от 1685 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в магазинах Якутии продают датскую ёлку от 6200 до 18 тыс. рублей. Ель из Сербии — от 7500 до 12 500 рублей, ель «Глаука» — от 7600 до 12 800 рублей.