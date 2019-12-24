Кемерово, , 08:43 — REGNUM В Кемеровской области из-за отсутствия заявок не состоялись ожидавшиеся торги по продаже имущественного комплекса шахты «Заречная». Это произошло, несмотря на то, что в последний день продажи минимальная цена снизилась в три раза, сообщает портал «Тайга.инфо».

Следующее собрание кредиторов предприятия, на котором будет принято решение о дальнейшем порядке продажи, состоится 20 января 2020 года.

«Утром 24 декабря на шахте «Заречной» состоялось совещание, на котором решался вопрос с выплатой задолженности по заработной плате перед горняками. Источник на предприятии сообщил, что «понимания по зарплате нет», — отмечают журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, начальная цена шахты составляла12,3 млрд рублей. Список оборудования, мебели, автомобилей включает почти девять тысяч позиций, в том числе картины, стоимость которых оценивалась в 2−3 млн рублей.

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