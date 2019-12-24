Лусака, , 08:44 — REGNUM Оппозиционные политики в Замбии осудили арест известного музыканта и борца с коррупцией, в понедельник, 23 декабря, выйдя на улицы столицы страны, Лусаки, с призывом его немедленного освобождения. Об этом передает ВВС Africa.

По сообщениям полиции, Чама Фумба, который выступает под псевдонимом Пилато, был арестован в субботу, 21 декабря, за участие в несанкционированном митинге в Ливингстоне.

По прибытии также были задержаны двое правозащитников, которые приехали из столицы Лусаки в Ливингстон, чтобы обеспечить освобождение музыканта под залог. Все трое все еще находятся под стражей в полиции, отмечают журналисты.

Если Пилато будет признан виновным в организации несанкционированного собрания, ему грозит до пяти лет тюрьмы, передает телерадиокомпания.

Напомним, что музыкант уже был арестован в 2015 году за песню, которая была признана критической по отношению к президенту Замбии Эдгару Лунгу.