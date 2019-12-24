Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM Главное управление МЧС предупредило жителей Бурятии об усилении морозов и призывает соблюдать меры безопасности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства со ссылкой на информацию Бурятского гидрометцентра, 24 декабря температура ночью по северным районам опустится до минус 44 градусов.

Утром местами возможны морозные туманы. Днём температура составит 30−35 градусов мороза, а на дорогах появятся снежные накаты.

«В такую погоду водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, а в случае выезда — максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — отметили в МЧС.

Читайте также: Лютые морозы пришли в Якутию: — 50 и ниже