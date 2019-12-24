Москва, , 08:26 — REGNUM Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в встрече с представителями медиаиндустрии, организованной по инициативе Института развития интернета.

В ходе встречи был представлена концепция конкурсного формата поддержки создания и распространения контента для молодёжной аудитории в сети Интернет.

«Роль государства в развитии интернета важная, но не первостепенная. Роль государства состоит в том, чтобы выделить на это деньги, и я хочу сказать — это радостное событие — что на поддержку отечественных компаний, креативная деятельность которых направлена на создание контента в интернете, у нас впервые заложено довольно значимое бюджетное финансирование», — рассказал, выступая перед собравшимися, Сергей Кириенко.

«Довольно значимое» по сравнению с тем, что ранее был «ноль», наверное, не достаточно значимое по сравнению с тем, что необходимо для того, чтобы поддерживать эту среду. Но это три миллиарда рублей на следующий год — это бюджет проекта, который утвержден Государственной думой!, — продолжил первый заместитель главы Администрации президента.

«Мы изначально договорились о том, что здесь должно быть максимально открытое пространство. Это не государственный заказ на развитие интернета, где какие бы то ни было государственные чиновники будут определять, чего они хотят, и раздавать соответствующие заказы», — подчеркнул Сергей Кириенко.

По его словам, в данном случае Администрация президента опиралась на два опыта — опыт Фонда кино и опыт Фонда президентских грантов. В обоих случаях удалось изменить ситуацию и в отечественном кинематографе, и в работе НКО к лучшему.

«У нас сформирован очень представительный состав Наблюдательного совета проекта, который определит правила работы и основные критерии, а все остальные решения будут приниматься профессиональным сообществом», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

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