Хабаровск, , 08:35 — REGNUM Услуги главных сказочных персонажей Нового года — Деда Мороза и Снегурочки в Хабаровске обойдутся от 1,5 до 3,5 тыс. рублей.

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Как выяснило на сайтах объявлений ИА ДВ-Новости, перевоплотиться в Деда Мороза и Снегурочку в Хабаровске готовы за плату не только профессиональные актёры. Но и обычные люди. Непрофессионалы обойдутся в 1500 рублей, а вызов актёров — в 3500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске на елочных базарах продают пихты. Специалисты говорят, что они более пушистые и более стойкие. Купить пихту можно за сумму от 2 до 10 тыс. рублей.