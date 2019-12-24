Москва, , 08:18 — REGNUM Завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019—2020 гг. Однако до сих пор не утихают споры о прошлогодней олимпиаде. Некоторым её участникам, похоже, придётся идти в суд. Проблемы, в частности, возникли у участниц Заключительного этапа ВСОШ, когда они попросили предоставить им копии их же олимпиадных работ. За разъяснениями ИА REGNUM обратилось в Министерство просвещения РФ как основному организатору Всероссийской олимпиады школьников.

На момент публикации запроса ИА REGNUM ответ из Министерства просвещения не поступил. Напомним, что согласно Статье 40 закона «О средствах массовой информации», допустима отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации, если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. Такого уведомления ИА REGNUM также не получало.

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Редакционный запрос

в порядке статей 38−40 Закона «О средствах массовой информации»

Редакция федерального информационного агентства REGNUM просит Вас разобраться в ситуации и предоставить ответ в связи с ситуацией, сложившейся в рамках проведения Всероссийской Олимпиады школьников.

В связи с проведением ВСОШ 2018−2019 г. по литературе в г. Калининграде у ряда участников творческого соревнования, которые являются победителями и призерами ШО 1 уровня, возникла необходимость получения копий своих работ, выполненных на Заключительном этапе указанной Олимпиады.

На эту ситуацию обратили внимание электронные СМИ (канал РБК) и ИА REGNUM (Кто и зачем обессмысливает всероссийские олимпиады школьников? https://regnum.ru/news/polit/2801442.html), проанализировавшее ответы члена ЦПМК и члена Совета при Президенте РФ по русскому языку А. Скулачева. После этих выступлений к нам обратились героини данных информационных сюжетов, предоставившие ИА REGNUM официальные запросы и ответы органов просвещения на их обращения.

Ряд положений этих официальных ответов требует разъяснений со стороны Министерства просвещения РФ как основного организатора ВСОШ.

На просьбу предоставить участницам Заключительного этапа ВСОШ копии олимпиадных работ КФУ им Канта и Министерство образования Калининградской области сообщили, что получение этих работ возможно только через суд, так как подобная мера не предусмотрена Положением о ВСОШ. При этом на всех этапах рассмотрения указанной просьбы участников Заключительного этапа ВСОШ по литературе организаторы ссылались на п. 67 действующего положения. Между тем, данный пункт регулирует лишь сохранение конфиденциальности олимпиадных ЗАДАНИЙ и никак не касается собственно работ. А данная «конфиденциальность» по факту прекращает свое существование с момента опубликования в открытом доступе работ победителей и призеров Заключительного этапа ВСОШ.

В ответе Минобразования Калининградской области №10 852 09.12.2009 указано, что «Согласно п. 5 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (далее — порядок проведения олимпиады), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252, организатором заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников является Министерство образования и науки Российской федерации».

А «Согласно пункту 8.11 Требований к организации и проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2018/2019 учебном году, утвержденных на заседании Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по литературе (протокол №3 от 13.12.2018) (далее — Требования) работы участников олимпиады хранятся оргкомитетом олимпиады в течение года с момента ее окончания.

Порядком проведения олимпиады не установлены правила выдачи работ участников олимпиады лицам, представляющим их интересы».

Таким образом, Министерство образования Калининградской области признает наличие правового вакуума в данном вопросе именно и только на Заключительном этапе ВСОШ. В то время как все работы участников регионального этапа в г. Москва, который и представляют заинтересованные лица, имеют возможность получения копий своих работ в личных кабинетах участников. Это же касается и ЕГЭ.

Одновременно с этим срок хранения работ, правила выдачи которых «не установлены», установлен протоколом заседания ЦПМК, заинтересованным в том, чтобы выданные работы не стали предметом обсуждения после показа и объявления результатов апелляции участникам Заключительного этапа ВСОШ.

Хранение работ Оргкомитетом сроком в ОДИН ГОД, установленный оргкомитетом, противоречит сроку исковой давности по Гражданским делам (З года) и сроку действия льготы при поступлении в вуз в связи с победой на ВСОШ (4 года).

Министерство просвещения Калининградской области полагает на основании статьи 67 положения, что «оргкомитетом олимпиады выполняются все условия по обеспечению хранения и конфиденциальности олимпиадных работ заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2019 г.».

В такой ситуации само хранение работ, которые выдаются участникам только по суду, как считают Министерства просвещения РФ и Калининградской области, становится принципиально бессмысленным. К тому же, сохранение конфиденциальности ЗАДАНИЙ по п. 67 не имеет никакого отношения к конфиденциальности, а по сути — секретности, РАБОТ участников заключительного этапа ВСОШ.

Данная ситуация противоречит базовым положениям ГК РФ:

ГК РФ Статья 1. Основные начала гражданского законодательства

1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения».

В данном случае нарушается право неприкосновенности интеллектуальной собственности, регулируемое тем же ГК РФ: Ст. 1268 ГК РФ

1. Автору принадлежит право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом. При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение экземпляров произведения, представляющих собой копию произведения в любой материальной форме, в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения.

2. Автор, передавший другому лицу по договору произведение для использования, считается согласившимся на обнародование этого произведения.

3. Произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение, если обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном).В связи с тем, что обнародование олимпиадных работ предусмотрено для победителей и призеров, именно они еще до начала Заключительного этапа ВСОШ согласились на это (в смысле п. 2 с.1268 ГК РФ). Из этого не следует, что остальные участники утратили свои авторские права на выполненную ими творческую работу т.к. согласно ст. 1265 ГК РФ 1. Право авторства — право признаваться автором произведения и право автора на имя — право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен.

Эта правовая коллизия приводит к тому, что после года хранения в недоступности для автора его произведения и отказе в выдаче его электронной копии, возникает новая коллизия — окончание срока хранения произведения становится актом уничтожения единственного экземпляра произведения. В таком случае наступает невозможность осуществления автором своих авторских прав, это, в свою очередь, влечет соответствующие правовые последствия.

Обращаем внимание на то, что важнейший пункт, определяющий доступность для автора его работы и связанный с базовыми положениями ГК РФ, утверждается протоколом самой ЦПМК, то есть группой заинтересованных лиц. А Положение о ВСОШ вообще не предусматривает защиту прав участников Заключительного этапа (ср. пп. 3, 4 ст. 1 ГК РФ).

Обсуждение затронутых здесь проблем принципиально в связи с подготовкой нового Положения о ВСОШ Министерством просвещения РФ.

В связи с этим возникают следующие вопросы, ответы на которые просим предоставить ИА REGNUM:

Что мешает Министерству просвещения РФ своим решением как Организатора ВСОШ выдать работы участникам, заявившим свой интерес в их получении, не ссылаясь ни на п. 67 порядка проведения ВСОШ, не имеющий к этому отношения, ни на отсутствие соответствующего пункта в Положении, не используя путаницу понятий «конфиденциальность заданий» до олимпиады и «конфиденциальность работ» после нее?

Какие взыскания могут и/или должны последовать для чиновников Министерства просвещения РФ и Министерства образования Калининградской области за составление ответов на запросы законного представителя участников ВСОШ с использованием подобной тактики?

Почему принципиально различаются права участников — победителей и не победителей — олимпиады в части доступности их работ и реализации их авторских прав.

Чем объясняется необходимость следовать решению ЦПМК от 13.12.2018 г. новому составу ЦПМК, утверждаемому перед проведением олимпиады следующего года?

новому составу ЦПМК, утверждаемому перед проведением олимпиады следующего года? Почему участие в Заключительном этапе ВСОШ по литературе приводит к угнетению гражданских прав участников и их представителей именно на этом этапе?

Какими законодательными актами в смысле п. 3 ст. 1 ГК РФ регулируется препятствие к доступу к своим личным результатам творческого труда несовершеннолетних, совершеннолетних граждан РФ или их законных представителей.

Чем объясняется отсутствие контроля за соблюдением ГК РФ в документах ЦПМК? Какие органы Министерства просвещения РФ обязаны контролировать принятие и исполнение решений, затрагивающих базовые принципы гражданского права РФ?

Какие меры для преодоления правового вакуума в документах ВСОШ, могущего привести к появлению существенной коррупционной составляющей, принимает Министерство просвещения РФ при подготовке нового Положения?

Ответ просим предоставить в письменном виде на адрес электронной почты sh@regnum.ru заместителю главного редактора ИА REGNUM Захаровой Марине Анатольевне.

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