Москва, , 08:17 — REGNUM Сувениры и символы года, мягкие игрушки и весы оказались самыми нежеланными для жителей России новогодними подарками. Таковы результаты исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, опубликованного 24 декабря.

Так, 57% опрошенных назвали худшим подарком безделушки и символы года, 52% — мягкую игрушку, 49% — весы, по 48% выбрали варианты мыло, календарь и станок для бритья, 45% — массажный коврик. В десятку плохих подарков вошли биткоин (42%), набор косметики (40%) и полотенце (38%).

Самым нежеланным подарком среди гаджетов и электроники оказалась электрическая бритва (48%). Пользователей также не обрадовала бы игровая консоль (14%), музыкальная колонка (38%) и электронная книга (37%).

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При этом более половины участников опроса — 53% — признались, что выбирают подарки для близких с учётом их пожеланий. Для 18% респондентов одариваемые заранее составляют список подарков, еще 15% выбирают наугад. Подавляющее большинство никогда не брали кредит на новогодние подарки (81%).

Подарок должен быть полезным, так считают 70% опрошенных. Еще 11% полагают, что он должен удивить, 9% считают его знаком внимания. Бесполезные подарки получают 71% опрошенных, при этом 9% передаривают их.

В опросе участвовали около 5,2 тыс. российских пользователей интернет-проекта. Исследование проводилось с 13 по 18 декабря.

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