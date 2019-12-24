Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM Жители столицы Бурятии Улан-Удэ смогут купить живое новогоднее дерево на четырнадцати «Ёлочных базарах». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, они начали работу с 18 декабря и работают по будням с 15.00 до 19.00, по выходным — с 13.00 до 19.00.

По данным комитета по транспорту и потребительскому рынку, средняя цена сосны составит 400 рублей.

«Хвойные деревья будут доставляться из Тарбагатайского и Мухоршибирского районов», — уточнили в комитете.

Напомним, монтировать главную ёлку республики начали уже с начала декабря. Как сообщало ИА REGNUM, для обвязки металлического каркаса используют маленькие ёлки, которые заготавливают в основном на пожарных разрывах, где предусматривалась плановая вырубка.

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