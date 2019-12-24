Якутск, , 08:37 — REGNUM На рынках в Якутске, помимо живых елей, предлагают в большом ассортименте искусственные новогодние красавицы.

Читайте также: От 100 рублей и выше: сколько стоит новогодняя ёлка в регионах

«На «Столичном» рынке цены разные. Например, белую ёлку с подсветкой высотой 1,5 метра продают за 3 тыс. рублей, чуть дальше такая же красавица стоит уже 2 500 рублей. Есть ёлки и «бюджетные» до тысячи рублей, но есть и супер-ёлки, например, шикарная 5-метровая искусственная сосна за 28 тыс. рублей! Не перебор ли?», — спрашивает SakhaDay.

Как сообщало ИА REGNUM, в России открылись ёлочные базары, где каждый может выбрать дерево по душе и кошельку. Дешевле всего покупать ели в лесхозе.