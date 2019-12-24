Ростов-на-Дону, , 08:08 — REGNUM Готовность музейного комплекса «Самбекские высоты» под Ростовом-на-Дону составляет 93%. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Строительные работы завершаются: общая стройготовность 93%. Близится к финалу и устройство нового парка «Самбек» — через дорогу от комплекса. С каждым днём всё скрупулезнее становится работа музейщиков: по наполнению экспонатами, решениям по экспозиции, всему, что будет составлять сердце нашего народного военно — исторического комплекса», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что музейный комплекс примет первых гостей в год 75-летия Великой Победы. Ранее между правительством Ростовской области и Министерством иностранных дел РФ была достигнута договоренность о взаимодействия при реализации проекта. Однако в августе 2019 года были зафиксированы незначительные отставания от графика.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года стало известно о том, что областное министерство культуры сорвало сроки возведения комплекса.

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