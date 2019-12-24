Челябинск, , 08:05 — REGNUM Главный ледовый городок в Челябинске будет открыт 25 декабря. Он традиционно находится на площади Революции.

Церемония начнётся в 18:00 по местному времени. Жителей и гостей города ожидают творческие номера, которые представят танцевальные и вокальные коллективы муниципалитета. Сейчас строительство городка подходит к концу.

Отметим, сделанные изо льда скульптуры представляют собой концепцию «Книжный мир». Её выбрали сами горожане в ходе голосования на местном портале «Активный житель 74».