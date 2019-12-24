Омск, , 08:05 — REGNUM Омск готовится к Новому году. В городе продолжают работу ёлочные базары. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, наиболее доступной по цене на сегодняшний день является сосна — от 400 рублей.

При её покупке необходимо следовать некоторым правилам. Например, по словам специалиста отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа Омска Анастасии Гонцевой, есть способ убедиться, что дерево срезано недавно.

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«Чтобы убедиться в том, что дерево срезано недавно, необходимо, оперев на землю, несколько раз его тряхнуть. Если иголки начали опадать, такое дерево брать не стоит», — подчеркнула Гонцева.

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Кроме того, стоит знать, что у здоровой сосны иголки гнутся, а не ломаются, а срез — ровный по цвету, не имеет пятен и темных разводов по краям.

«Капли смолы на стволе станут ещё одним хорошим признаком в пользу покупки лесной красавицы», — подытожила специалист.

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