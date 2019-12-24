Якутск, , 08:22 — REGNUM В Якутск в торговые точки завезли живые ёлки из Дании, США, Сербии и других зарубежных стран.

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Так, пихта Нордмана, стойкая датская ёлка, самое популярное новогоднее дерево в мире, продаётся от 6 200 до 14 тыс. рублей, премиум-класс — от 11 300 до 18 тыс. рублей, в зависимости от высоты дерева, пишет SakhaDay.

Ель сербская — от 7 500 до 12 500 рублей, ель Глаука — от 7 600 до 12 800 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты советуют, что лучше всего покупать ёлку после 20 декабря, тогда она дольше простоит.