Бразилиа, , 07:58 — REGNUM Добыча нефти в Бразилии в ноябре достигла рекордных показателей и составила 3 млн баррелей в сутки, сообщает Xinhua со ссылкой на данные правительства страны.

Сообщается, что среднесуточный показатель нефтедобычи в ноябре составил 3,09 млн баррелей в сутки, что перекрыло предыдущей поставленный в августе 2019 года рекорд в 2,98 млн баррелей в сутки.

По сравнению с предыдущим месяцем рост добычи в ноябре составил 4,3%. Годовой прирост составил более пятой части (20,4% по сравнению с ноябрем 2018).

Добыча газа в ноябре также продемонстрировала рекордные значения. 137 млн куб. м в день, что на 3,8% больше показателей октября 2019 и на 21,6% больше, чем в ноябре 2018-го.

Напомним, Бразилия начала активно эксплуатировать свои прибрежные запасы нефти и газа в Атлантическом океане.