Омск, , 07:47 — REGNUM В Омске продолжают работу ёлочные базары. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, на сегодняшний день наиболее доступной по цене является сосна — от 400 рублей.

В целом цены зависят от размера и породы дерева. Но можно обойтись и букетом из еловых лап, стоимость которого, по информации местных СМИ, составляет около 150 рублей.

Что касается искусственных деревьев, судя по странице одного из магазинов в соцсети «ВКонтакте», ёлка в 150 см обошлась бы омичам в среднем в сумму порядка 1790 рублей, 210 см — 3150 рублей, 240 см — около 3490 рублей.

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