Москва, , 07:38 — REGNUM Сотрудники полиции Московской области задержали подозреваемых в производстве поддельных табачных изделий и изъяли более двух млн пачек сигарет, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Задержаны пятеро участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном производстве и распространении фальсифицированной табачной продукции», — приводит ее слова ТАСС.

Волк добавила, что в ходе обысков были обнаружены более двух миллионов пачек сигарет, еще 11 миллионов поддельных специальных марок, а также семь технологических линий для производства поддельных сигарет. Ущерб государству от неуплаты акцизов оценивается в более чем 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Челябинске осудили местного жителя за торговлю контрафактной табачной продукцией. Он получил полтора года условно с двухлетним испытательным сроком, а также был обязан платить штраф размером в десять тысяч рублей.

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