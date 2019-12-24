Якутск, , 08:15 — REGNUM В Якутии, как и по всей стране, открылись ёлочные базары — здесь новогодние красавицы представлены на разный вкус и кошелёк.

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В зависимости от высоты дерева сосны предлагают по цене от 500 до 1000 рублей, ели — от 800 до 1300 рублей.

Кому не нужна целая ёлка, может выбрать кедровый стланик по цене 150 рублей за ветку.

«Сосна по сравнению с елью меньше осыпается, дольше стоит и сохраняет свежий аромат хвои. У неё пышная крона, ровные ветви и длинные иголки. Ели быстрее сохнут в тепле квартиры и начинают осыпаться», — пишет SakhaDay.

Как сообщало ИА REGNUM, основным атрибутом Нового года считается нарядная ёлка, в разных регионах страны цены варьируются от 500 рублей до 3 тыс.