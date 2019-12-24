Омск, , 07:25 — REGNUM В Октябрьском округе Омска в ходе планового рейда выявили два самовольно размещённых ёлочных базара. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Омска.

Ёлочные базары были самовольно размещены на улицах Масленникова и Кирова. Составлены соответствующие материалы за административные нарушения.

В мэрии напомнили, что в Октябрьском округе в соответствии с договорами определено шесть муниципальных земельных участков, где ведётся торговля хвойными деревьями. Также новогодние деревья продают на территориях, прилегающих к сетевым магазинам и торговым комплексам.

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