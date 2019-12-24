Сидней, Австралия, , 07:23 — REGNUM Только за 36 часов на предновогодней ярмарке в Сиднее было продано 130 тонн креветок, сообщает 24 декабря Xinhua.

В канун Рождества гигантские толпы людей стекались на рыбные рынки Сиднея с целью купить последние необходимые продукты для праздничного стола. Традиционные для местных жителей морепродукты в обязательном порядке должны найти свое место на рождественском столе рядом с рождественской идейкой, а иногда и вместо нее.

В понедельник, 23 декабря, на ярмарках самого крупного города Австралии было продано морепродуктов на 1,4 млн австралийских долларов (около 970 тысяч долларов США). «Креветки и устрицы снова стали фаворитами в этом году», — сообщил генеральный диктор Sydney Fish Market Грег Дайер.

Кроме креветок, австралийцы покупали синего краба, омара и камчатского краба по $138 за килограмм.