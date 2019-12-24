Чэнду, Китай, , 07:06 — REGNUM Международный аэропорт Цзючжай-Хуанлун в провинции Сычуань на юго-западе Китая откроет целый ряд прямых рейсов до тайского Чиангмая, южнокорейского Пусана и прочих городов в декабре 2020 года, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

В настоящее время в аэропорту действует два терминала. Один из них будет перестроен в международный и получит зону таможенного контроля. Расположенный на высоте более 3400 метров над уровнем море, аэропорт Цзючжай-Хуанлун является вторым в провинции Сычуань, который открывает международные маршруты после Международного аэропорта «Шуанлю» города Чэнду, столицы региона.

Напомним, что Национальный заповедник Цзючжайгоу является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и известно своими живописными водопадами, лесами и озерами. После землетрясения магнитудой 7,0, которое произошло 8 августа 2017 года он был закрыт и сейчас восстановил свою работу на 85%.