Чита, 24 декабря 2019, 07:05 — REGNUM Наборы сладостей, которые в Забайкальском крае решили подарить к новому году детям из малообеспеченных семей, очень понравились тем, кто их уже получил. Подробности сообщает губернаторская пресс-служба.

Содержимое новогоднего подарка для малообеспеченных детей в Забайкальском крае
Содержимое новогоднего подарка для малообеспеченных детей в Забайкальском крае
Правительство Забайкальского края
Вручение новогоднего подарка малообеспеченным семьям детей в Забайкальском крае
Вручение новогоднего подарка малообеспеченным семьям детей в Забайкальском крае
Правительство Забайкальского края

Первыми попробовали подарок дети из двух многодетных семей Читы. Ребята остались довольны, попробовав сладости из набора, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко. По его словам, в него включены конфеты, зефир, шоколад, вафли. Фрукты ложить не стали, потому что могли возникнуть проблемы с сохранностью и доставкой, зато конфеты положили разнообразные, все сладости были свежие.

Конфеты из новогоднего подарка для малообеспеченных детей Забайкальском крае
Конфеты из новогоднего подарка для малообеспеченных детей Забайкальском крае
Правительство Забайкальского края

Как уже сообщало ИА REGNUM, акция, которая называется «Подарок губернатора», в Забайкальском крае стартовала с 2019 года. В её рамках З5 тысяч сладких новогодних подарков будет передано детям из малообеспеченных семей в возрасте от четырех до десяти лет.

Новогодний подарок Забайкальским малообеспеченным детям
Новогодний подарок Забайкальским малообеспеченным детям
Правительство Забайкальского края

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