Ватикан, , 05:47 — REGNUM Ватикан намерен создать свой Олимпийский комитет, заявил министр спорта страны монсеньор Мельхор Санчес де Тока порталу Inside the Games.

Он подчеркнул, что в настоящее время у Ватикана превосходные отношения с Международным олимпийским комитетом.

«Но мы бы хотели придать большей стабильности этим отношениям с целью создания Олимпийского комитета Ватикана», — добавил де Тока.

Он отметил, что комитет будет создан в среднесрочной перспективе. Де Тока сообщил, что Ватикан не намерен бороться за медали, существование комитета будет, в первую очередь, символическим.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря сервер игры Minecraft в Ватикане, запущенный священником Робертом Баллсером, «лёг» из-за чрезмерного наплыва игроков. По его предположениям, сервер отказал из-за DDoS-атаки.

Читайте ранее в этом сюжете: Сервер Minecraft Ватикана перегружен и страдает от DDoS-атак