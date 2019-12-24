Владивосток, , 06:09 — REGNUM Шесть граждан КНДР по решению Фрунзенского районного суда Владивостока депортированы из Приморья за нарушение режима пребывания в Российской Федерации.

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Кроме принудительного выдворения из России, северокорейцам назначен штраф в размере 2 тыс. рублей, пишет ИА PrimaMedia.

«Судебные приставы доставили правонарушителей из Центра временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Артёму до железнодорожного пункта пропуска Хасан и передали сотрудникам пограничного УФСБ России по Приморскому краю», — уточнили специалисты.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в декабре 2017 года, каждая страна — член ООН должна к концу 2019 года выслать из страны северокорейских мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия выполняет свои международные обязательства по выдворению граждан КНДР согласно решению Совбеза ООН, несмотря на то, что в регионах не хотят расставаться с такими хорошими работниками.