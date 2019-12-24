Москва, , 05:31 — REGNUM Постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом 24 декабря сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источник в правительстве.

По данным издания, часть новых положений начнет действовать уже в январе следующего года, а оставшаяся основная часть вступит в силу с 1 октября 2020 года.

В январе будет разрешено обучение вождению на магистралях. Кроме того, согласно новому регламенту, изъятые при нарушении водительские права будут возвращаться только после того, как их владелец оплатит все штрафы.

В октябре объединятся две практические части экзамена — «город» и «площадка». Проверка будет проводиться не на заранее заданному маршруту, а на произвольному. Результаты экзамена также разрешат аннулировать по заявлению на «неправильную» оценку инспектора. Помимо этого, подписанный документ уточняет сроки проведения переэкзаменовки. В случае трех провалов на экзамене, следующая попытка будет разрешена не меньше одного месяца, но и не больше трех.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Дмитрий Медведев заявил, что «сомневается в целесообразности» уменьшения допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.

Читайте ранее в этом сюжете: Автомобилистов просят проверить ПТС: выявлены лаборатории-нарушители